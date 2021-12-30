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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала невозможным скорое возвращение России в формат G7

, 09:50 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала невозможным скорое возвращение России в формат G7
Анналена Бербок, Michael Sohn/globallook.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает вопрос возвращения России в формат «Большой семерки» неактуальным. По ее мнению, в ближайшее время это точно не произойдет.

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще»,- заявила Бербок агентству DPA.

По мнению министра, Россия сама исключила себя из G7 после того как присоединила Крым. Бербок назвала это обстоятельство «очень болезненным».

В G7 входят семь экономически развитых стран: США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада. Основной целью создания группы был поиск решений глобальных проблем. Россия присоединилась к G7 в 1998 году, после чего группа стала называться «Большой восьмеркой». Однако в 2014-м, после событий на Украине, G7 вернулась к прежнему формату семи.

МИД России считает, что страны «Большой семерки» признали свою неспособность взять ответственность за ошибки, допущенные в ситуации с Украиной. 

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