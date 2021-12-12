Захарова: страны «Большой семерки» расписались в неспособности взять ответственность за ошибки по Украине

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12 декабря 2021, 13:20

Мария Захарова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны «Большой семерки» признали свою неспособность взять ответственность за ошибки, допущенные в ситуации с Украиной.

«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Захарова добавила, что таких ошибок у стран G7 накопилось немало. Представитель МИД напомнила о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Украины, которое привело к «фатальному расколу в обществе». По ее словам, не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров, «а Украину с Украиной».

Ранее Захарова выразила мнение, что уже три года США «разваливают» систему международных отношений.

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