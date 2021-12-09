Захарова назвала «честным» заявление Салливана о разрушении системы международных отношений

Аргументы Недели → Политика 13+

9 декабря 2021, 09:58

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уже три года США «разваливают» систему международных отношений. Так дипломат отреагировала на слова помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о трансформации этой системы.

Салливан считает, что система международных отношений трансформируется. По его словам, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое. Также он признал, что США активно пытаются преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерств и институтов, призванных работать в интересах Вашингтона.

Захарова согласилась со словами американского чиновника. Дипломат отметила, что уже три года обсуждается то, как США «разваливают» систему международных отношений, «основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать». Представитель МИД РФ добавила, что для этого Вашингтон организует массовку в виде «саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.

«Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от «циничное» до «хладнокровное». В одном не откажешь - оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами»,- резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в связи с провокационными действиями США и НАТО в Черном море американскому посольству в Москве была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости