Мария Захарова: МИД России вручил посольству Штатов ноту протеста из-за военной активности США и НАТО в районе Чёрного моря

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8 декабря 2021, 18:45

Мария Захарова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Представители МИД России 8 декабря вручили американскому посольству ноту протеста из-за возросшей военной активности Соединённых Штатов и НАТО над акваторией Чёрного моря.

Ранее сегодня истребители "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВВС Франции были замечены над акваторией Чёрного моря, они направлялись к российской границе. Им на встречу были подняты российские самолёты дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в связи с провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности.

В МИД призвали США и их союзников по НАТО к предметному диалогу по гарантиям безопасности и к обсуждению "путей снижения военно-политической напряженности". В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что иначе для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в распоряжении России средства.

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