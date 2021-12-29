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Чиновник Белого дома сообщил, что США хотят обсудить с Россией евробезопасность и ситуацию вокруг Украины

, 22:53 Источник: РИА Новости

Чиновник Белого дома сообщил, что США хотят обсудить с Россией евробезопасность и ситуацию вокруг Украины
Белый дом, фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома озвучили темы, которые США хотят обсудить с Россией. В новом году запланировано несколько мероприятий с участием обеих стран.

Чиновник отметил, что у каждого формата будет своя повестка с «естественным перехлестом тем».

По его словам, в ОБСЕ США хотят обсудить «архитектуру европейской безопасности» и проблематику Украины с ее участием. Он добавил, что предложения России по гарантиям безопасности, которые направлены НАТО, следует проговаривать на площадке североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что 30 декабря президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден созвонятся по телефону.

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