Чиновник Белого дома сообщил, что США хотят обсудить с Россией евробезопасность и ситуацию вокруг Украины

СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома озвучили темы, которые США хотят обсудить с Россией. В новом году запланировано несколько мероприятий с участием обеих стран.
Чиновник отметил, что у каждого формата будет своя повестка с «естественным перехлестом тем».
По его словам, в ОБСЕ США хотят обсудить «архитектуру европейской безопасности» и проблематику Украины с ее участием. Он добавил, что предложения России по гарантиям безопасности, которые направлены НАТО, следует проговаривать на площадке североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что 30 декабря президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден созвонятся по телефону.
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