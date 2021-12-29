Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы
29 декабря 2021, 22:36
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил российскому лидеру Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.
«Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов»,- написали в Телеграм-канале «Пул Первого».
Также автор опубликовал фотографии подарков, которые Лукашенко преподнес Путину.
Ранее сообщалось, что в четверг президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также приняли участие в товарищеском хоккейном матче. Команда Путина и Лукашенко одержала разгромную победу.
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