Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами и бокалы

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29 декабря 2021, 22:36

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил российскому лидеру Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода.

«Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов»,- написали в Телеграм-канале «Пул Первого».

Также автор опубликовал фотографии подарков, которые Лукашенко преподнес Путину.

Ранее сообщалось, что в четверг президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также приняли участие в товарищеском хоккейном матче. Команда Путина и Лукашенко одержала разгромную победу.

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