Команда Путина и Лукашенко одержала победу в товарищеском матче по хоккею в Петербурге

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29 декабря 2021, 21:51 Источник: Спорт Экспресс

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском матче по хоккею после двусторонних переговоров в Санкт-Петербурге. Главы государств выступали за одну команду.

Игра проходила в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в пригороде Санкт-Петербурга. Команда Путина и Лукашенко одержала победу со счетом 18:7. Счет на 3-й минуте первого периода открыл российский лидер, вторую шайбу забил президент Белоруссии. За весь матч Путин забросил в ворота противника семь шайб, Лукашенко - две.

Отмечается, что российский президент играл под номером 11, белорусский лидер – под номером 1. Формы на площадке было три, потому что Лукашенко надел свою фирменную. Также участников выигравшей команды был Николай Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о «существенном шаге» в развитии Союзного государства по ключевым направления. Диалог президентов продлился около трех часов.

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