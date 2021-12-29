Путин заявил о «существенном шаге» в развитии Союзного государства по ключевым направлениям

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29 декабря 2021, 17:00

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за то, что он остался на двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге после неформального саммита стран СНГ. Российский лидер отметил «существенный шаг» вперед в развитии Союзного государства.

«28 программ развития Союзного государства приняты, причём это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств. Это, прежде всего, финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран»,- продолжил президент РФ.

Напомним, что встреча двух лидеров состоялась в Константиновском дворце в Петербурге.

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