В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге.
Отмечается, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также, возможно, вместе выйдут на лед, чтобы сыграть в хоккей.
Напомним, что Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 28 декабря на неформальный саммит лидеров стран СНГ. В нем приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан) и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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