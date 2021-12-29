В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

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29 декабря 2021, 16:51 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге.

Отмечается, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также, возможно, вместе выйдут на лед, чтобы сыграть в хоккей.

Напомним, что Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 28 декабря на неформальный саммит лидеров стран СНГ. В нем приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан) и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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