Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав стран СНГ

Во вторник, 28 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а также переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Позже сегодня по инициативе российского лидера в Северной столице пройдет традиционная неформальная встреча глав стран Содружества Независимых Государств. Известно, что Александра Лукашенко в аэропорту встречал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В среду, 29 декабря, в Петербурге должна состояться встреча белорусского президента с Владимиром Путиным.
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