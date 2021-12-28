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Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав стран СНГ

, 13:01 Источник: сайт президента Республики Беларусь

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав стран СНГ
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Во вторник, 28 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а также переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Позже сегодня по инициативе российского лидера в Северной столице пройдет традиционная неформальная встреча глав стран Содружества Независимых Государств. Известно, что Александра Лукашенко в аэропорту встречал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В среду, 29 декабря, в Петербурге должна состояться встреча белорусского президента с Владимиром Путиным.

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