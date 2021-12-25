Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 29 декабря

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25 декабря 2021, 20:22 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28-29 декабря.

«Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]»,- сообщил он.

«Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю»,- сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения БелТА о том, что президенты России и Белоруссии могут сыграть в хоккей.

В пятницу пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что 28-29 декабря он совершит рабочий визит в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств СНГ, а на 29 декабря у него запланирована встреча с Путиным.

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