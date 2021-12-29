Генпрокуратура Украины передала в суд обвинение в госизмене против главы Крыма Аксенова и экс-прокурора республики Поклонской

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29 декабря 2021, 16:27 Источник: РБК

Наталья Поклонская, Kremlin Pool/globallook.com

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении восьми высокопоставленных лиц Крыма, в том числе нынешнего главы региона Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской, сообщает сайт ведомства.

«Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек — руководителей оккупационной администрации России в Крыму и Севастополе», — говорится в сообщении.

Все чиновники обвиняются в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти в составе преступной организации. По самой тяжелой статье предусмотрено пожизненное заключение.

Как полагает следствие, в феврале-марте 2014 года обвиняемые, находясь в Севастополе и в Крыму, создали «преступную организацию», целью которой было свержение конституционного строя и изменение границ украинской территории. Кроме того, они содействовали образованию оккупационных структур, возглавляли их и руководили этими органами.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Поклонской.

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