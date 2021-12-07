Суд Киева предоставил разрешение на задержание Поклонской из-за подозрения в госизмене

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7 декабря 2021, 15:27 Источник: ТАСС

Наталья Поклонская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего генерального прокурора Крыма, посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах»,- сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины о предоставлении разрешения на задержание Поклонской «с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Ранее сообщалось, что СМИ обнародовали адрес предоставленной Наталье Поклонской служебной квартиры в Москве. Дипломат начала переживать о своей безопасности и своей дочери после публикации этой информации.

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