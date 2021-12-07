Аргументы Недели В мире 13+

Суд Киева предоставил разрешение на задержание Поклонской из-за подозрения в госизмене

, 15:27 Источник: ТАСС

Суд Киева предоставил разрешение на задержание Поклонской из-за подозрения в госизмене
Наталья Поклонская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего генерального прокурора Крыма, посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах»,- сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины о предоставлении разрешения на задержание Поклонской «с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Ранее сообщалось, что СМИ обнародовали адрес предоставленной Наталье Поклонской служебной квартиры в Москве. Дипломат начала переживать о своей безопасности и своей дочери после публикации этой информации. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Экономика

Депутат Белик назвал «неприятным эпизодом» возможность введения санкций США по конвертации рублей в доллары

Депутат Белик назвал «неприятным эпизодом» возможность введения санкций США по конвертации рублей в доллары

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник прокомментировал возможность введения новых санкций в отношении России со стороны США, которые могут коснуться обмена валют.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество