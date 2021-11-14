Поклонская беспокоится за безопасность своей семьи после публикаций адреса ее квартиры

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14 ноября 2021, 20:59

Наталья Поклонская, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что волнуется о своей безопасности и своей дочери после публикации в СМИ информации о месте ее проживания в Москве. Издание «Важные истории» (признанное в России иноагентом) обнародовало адрес предоставленной дипломату служебной квартиры.

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти... какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому - в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня»,- написала она в своем Телеграм-канале.

Поклонская уверена, что обиженных на ее работу людей много, поскольку она всегда по совести выполняла свои служебные обязанности, «рисковала и не боялась угроз». По словам посла, она «помешала украсть бюджетные деньги, получить землю в неположенном месте, кого-то даже отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства». Дипломат добавила, что апогеем стала Крымская весна, после которой были попытки лишить ее жизни и выкрасть ее ребёнка.

«Наши СМИ тоже полностью указали везде мою дочь. Удивительно, что даже Генеральная прокуратура России даёт подробную письменную информацию по мне на запрос иностранного агента. С учётом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребёнка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом "по-мужски" послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей. Выражаю благодарность за интерес к моей скромной персоне»,- добавила Поклонская.

Она призналась, что никогда бы не смогла приобрести себе жильё, необходимое для работы в Москве, и за свою жизнь никогда не получала в собственность недвижимость ни от российского, ни от украинского государства.

Ранее Поклонская выступила против введения QR-кодов.

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