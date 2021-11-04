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4 ноября 2021, 15:54 Источник: Наталья Поклонская

Фото: globallookpress.com

«Я хочу призвать людей не разделяться на привитых и непривитых», - с такими словами бывшая прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы, ныне посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выступила против введения QR-кодов. Не отрицая наличия опасного вируса, она считает подобную практику принуждением к вакцинации и дискриминацией граждан.

«Дорогие мои друзья!



От вас поступает много вопросов на мои странички по поводу сложившейся сложной ситуации с мерами по борьбе с коронавирусом.



Я хочу призвать людей не разделяться на привитых и непривитых. Я призываю вас анализировать информацию, беречь своё здоровье и не поддаваться на всякого рода провокации, не падать духом.



Говорят, трудный период в жизни снимает маски с лиц и сближает людей. Наверное, это и есть тот самый период.



Что касается лично моей позиции по поводу всего происходящего на фоне борьбы с ковидом, то я понимаю, что действительно есть вирус. Но помимо этого вируса есть и другие болезни, с которыми тоже надо бороться.



Введение нового понятия QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений (да и в целом — словно «карточка на гражданские права») — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида. В связи с чем возникает масса трудностей у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых, без кодов.



Сразу отмечу: я не против вакцин. Но у всех людей должен быть выбор и равные права, независимо от наличия QR-кодов. Я согласна с тем, что заболевшие любым вирусом люди не должны заражать других, но наличие QR-кодов не может быть гарантией отсутствия вируса.



Сегодня многие страны вводят QR-коды для вакцинированных людей, а как же быть невакцинированным людям? Как им ходить в магазины, аптеки? Где лечиться, работать, как жить?



Если пофантазировать, то возможно когда-то где-то будут предложены QR-коды для невакцинированных людей. Или построены целые города и сёла для них, магазины и т.д. Страшно представить, что когда-то фантастика может стать реальностью… Какой будет эта реальность, зависит от всех нас. Поэтому есть над чем подумать…»







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