The Week: Запад не станет помогать Украине в случае войны с Россией

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29 декабря 2021, 15:06 Источник: "Московский комсомолец"

Флаг Украины, Mykola Tys/globallook.com

Страны Запада не станут помогать Украине в случае вторжения России на ее территорию. Это мнение британского журналиста Райана Купера, статью которого публикует журнал The Week.

Купер считает, что США и их европейские союзники используют Украину в качестве марионетки в своих играх с Москвой. Однако если Россия действительно начнет войну с соседним государством, западные страны вряд ли станут защищать Украину — у них слишком много собственных внутренних проблем, начиная от пандемии и заканчивая энергетическим кризисом.

«Западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы нанести по Путину удар, но они не предоставляют ей ресурсы, необходимые для заключения выгодного союза с Западом, и не берут на себя достаточные военные обязательства для сдерживания России»,- пишет журналист.

По его мнению, Запад сейчас совсем не стремится разрядить обстановку и продолжает раздражать Россию. Пострадает же в результате такой политики Украина, считает Купер.

Ранее сообщалось, что, по результатам опроса, половина жителей Украины считает войну с Россией действительно возможной.

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