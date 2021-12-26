Половина жителей Украины считает, что война с Россией действительно возможна

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26 декабря 2021, 23:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

В Украине сейчас далеко не праздничное настроение. Грядущих событий в этой стране ждут с большой тревогой. Многие уверены, что Россия действительно планирует нанести удар, хотя в правительстве РФ такие сведения опровергали. Тех, кто считает, что вторжение возможно, насчитывается 49.2%, по местным подсчётам. То есть, почти половина граждан Украины считает, что вторжение России может произойти уже в ближайшие дни. 41.4% населения не верят в вероятность большого конфликта. Люди с волнением ждут, чем же закончатся в ближайшее время переговоры между РФ и США. При этом, большая часть выступает против возможного решения об отказе членства Украины в НАТО.



В целом, проблема вступления Украины в НАТО – крайне злободневна. Если бы сейчас кто-то провёл референдум, то почти 60% проголосовали бы за вступление в альянс. Лишь только 28.1% заявили бы, что это не нужно для страны. Именно эти сведения сообщили из аналитического Центра Разумкова. Социологи считают, что данные результаты наиболее близки к реальности. Поддержка членства в Евросоюзе значительно возросла за прошедшие годы. Результаты опроса, проведённого всё тем же Центром Разумкова, подтверждаются данными декабрьского исследования Киевского международного института социологии. В референдуме по поводу членства Украины в НАТО, приняли бы участие 67% местных жителей. Из них – за вступление проголосовали бы 70%, а 24.5% - против. Если бы речь шла о вступлении в ЕС, то голосовать бы отправились 69% украинцев. Из них – 78% поддержали бы членство, а 18% отвергли его.



Многие украинцы также считают, что нынешнему президенту Зеленскому не добиться мира с Россией без изменения стратегии. Чтобы избежать конфликта, действующему лидеру страны необходимо договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, и сделать это нужно при посредничестве сил Запада. Именно так считают примерно 58% украинцев. По данным Центра Разумкова, 26.6% полагает, что договорённостей можно достичь в ходе прямых двухсторонних договоров Путина и Зеленского. В любом случае напряжённость в отношениях между Украиной и РФ продолжает сохраняться.

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