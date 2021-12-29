Аналитик Александр Кочетков назвал целесообразной мобилизацию детей на Украине в случае войны с Россией

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29 декабря 2021, 07:29

фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украинский аналитик Александр Кочетков считает необходимой мобилизацию подростков и детей на Украине в случае крупного вооруженного конфликта, в том числе с Россией. Кочетков в статье для издания "Главред" прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского поставить женщин на воинский учет.

По оценке Кочеткова, это решение Зеленского правильное, так как это позволит поставить под ружье большее число военнослужащих.

В статье украинского аналитика говорится, что мобилизация "не так важно кого — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника".

Как полагает эксперт, "при массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут". Кочетков пишет, что считает современную войну "статистикой больших чисел".

По его слова, мобилизация подростков поспособствует "увеличению вероятных потерь противника".

Жительниц Украины заинтересовало, встали ли согласно приказу Министерства обороны страны супруга и дочь Владимира Зеленского на учёт в военкомат.

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