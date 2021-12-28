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Украинские пользователи соцсетей призвали первую леди Украины Елену Зеленскую отправиться на передовую

, 17:48

Украинские пользователи соцсетей призвали первую леди Украины Елену Зеленскую отправиться на передовую
Елена Зеленская, фото Вконтакте

Украинские пользователи соцсетей призвали первую леди Украины Елену Зеленскую отправиться на передовую. Жительниц Украины заинтересовало, встали ли согласно приказу Министерства обороны страны супруга и дочь украинского президента Украины Владимира Зеленского на учёт в военкомат.

Зеленская перед Новым годом выложила в Instagram пост об итогах завершающегося 2021 года.

В комментариях украинок больше всего заинтересовало, как первая леди относится к приказу о введении воинского учёта для женщин. "Уже на учёт встали? Или пока в очереди???", "В военкомат!", "Госпожа Зеленская, ждем ответа по поводу вашей постановки на учет в военкомат", "Когда на учет в военкомат? Подайте пример!",- пишут подписчицы и подписчики Елены Зеленской.

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