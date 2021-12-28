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28 декабря 2021, 17:48

Елена Зеленская, фото Вконтакте

Украинские пользователи соцсетей призвали первую леди Украины Елену Зеленскую отправиться на передовую. Жительниц Украины заинтересовало, встали ли согласно приказу Министерства обороны страны супруга и дочь украинского президента Украины Владимира Зеленского на учёт в военкомат.

Зеленская перед Новым годом выложила в Instagram пост об итогах завершающегося 2021 года.

В комментариях украинок больше всего заинтересовало, как первая леди относится к приказу о введении воинского учёта для женщин. "Уже на учёт встали? Или пока в очереди???", "В военкомат!", "Госпожа Зеленская, ждем ответа по поводу вашей постановки на учет в военкомат", "Когда на учет в военкомат? Подайте пример!",- пишут подписчицы и подписчики Елены Зеленской.

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