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Министр иностранных дел Украины Кулеба: важно, чтобы за столом переговоров на саммите по Донбассу сидел Путин

, 22:28 Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Кулеба: важно, чтобы за столом переговоров на саммите по Донбассу сидел Путин
Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе, Alexander Rekun/globallook.com

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы видеть на саммите по Донбассу в «нормандском формате» прежде всего Владимира Путина. 

«Нам в принципе не важно, какое количество участников будет, нам главное, чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит», —заявил Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина».

Глава МИД отвечал журналистам на вопрос, есть ли в ближайшем будущем шанс на проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, ФРГ). Кулеба отметил также, что речи об изменении переговоров по Донбассу в настоящее время не идет.

Ранее представители стран-участниц G7 поддержали усилия Франции и Германии в «нормандском формате» по достижению полного выполнения Минских соглашений по урегулированию на Украине. 

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