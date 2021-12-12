Страны G7 поддержали усилия Франции и ФРГ по достижению выполнения Минских соглашений

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12 декабря 2021, 19:18

Представители стран-участниц G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений по урегулированию на Украине.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел стран "Большой семёрки", проходившей в Ливерпуле.

В заявлении глав МИД семи стран Россия призывается "к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности, как это сделал президент США Джозеф Байден в своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря".

В документе отмечается, что "у России не должно быть сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезному ответу",- передаёт РИА Новости.

Главы МИД стран "Большой семёрки" выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и праву любого суверенного государства определять свое будущее.

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