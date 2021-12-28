Netflix ответил украинскому министру культуры на письмо и пообещал больше не оскорблять его соотечественниц

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28 декабря 2021, 22:01 Источник: "Московский комсомолец"

Кадр из сериала "Эмили в Париже", Netflix/globallook.com

Американский стриминговый сервис Netflix ответил министру культуры Украины Александру Ткаченко на его письмо, в котором он выразил свое возмущение тем, как показана его соотечественница в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже». Глава минкульта назвал образ оскорбительным для украинцев и карикатурным.

Как пишет издание Dev.ua, Ткаченко сообщил, что получил очень дипломатичный ответ от Netflix в ответ на свое письмо. «Поблагодарили за обратную связь. Про озабоченность украинских зрителей услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы упредить такие случаи», - заявил глава Минкульта.

Министр рассказал также, что его соотечественники предлагают вырезать из сериала сцены с Петрой — недалекой и безвкусно одетой клептоманки, которая больше всего на свете боится депортации. Хотя сам Ткаченко признает, что образ украинки — вымышленный.

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