Глава Минкульта Украины возмутился «оскорбительным» образом украинки в популярном телесериале Нетфликса

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25 декабря 2021, 19:47 Источник: РИА Новости

Кадр из фильма "Эмили в Париже", Netflix/globallook.com

Министр культуры Украины Александр Ткаченко выразил свое возмущение тем, как показана в новом сезоне популярного сериала Netflix «Эмили в Париже» героиня-украинка. По его мнению, авторы сериала создали «карикатурный» и «оскорбительный» образ представительницы его страны. Он намерен отправить в Netflix письмо со своими возмущениями.

«В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу»,- написал глава украинского минкульта в своем телеграм-канале.

Министр отметил при этом, что сериал в общем-то неплох, но его авторы стали заложниками стереотипов. Ткаченко посетовал также, что Netflix хорошо знаком с Украиной и, поэтому мог бы избежать подобных ошибок.

Ранее сообщалось, что советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала на создателей сериала "Ход королевы" иск в окружной суд Калифорнии. Она требует от компании Netflix компенсацию в размере пяти миллионов долларов.

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