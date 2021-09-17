Советская шахматистка Гаприндашвили подала в суд на создателей сериала «Ход королевы»

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17 сентября 2021, 13:15 Источник: Deadline

кадр из сериала "Ход королевы", Netflix/Keystone Press Agency

Советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала на создателей сериала "Ход королевы" иск в окружной суд Калифорнии. Она требует от компании Netflix компенсацию в размере пяти миллионов долларов.

В одном из эпизодов сериала, где события разворачиваются в 1968 году, утверждается, что Нонна Гаприндашвили не играла с представителями противоположного пола. Но в реальности к тому времени шахматистка выступила против 59 мужчин, причем с 28 из них она сразилась в рамках одной игры. Известно, что ее противниками среди прочих были десять гроссмейстеров, в частности, Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Пауль Керес, Боян Кураица, Борис Спасский, Вишванатан Ананд и Михаил Таль.

Юристы Гаприндашвили заметили, что в Netflix нагло и сознательно лгали о достижениях спортсменки, чтобы "раздуть драму" и создать впечатление, что вымышленная героиня смогла сделать то, что было не под силу другим женщинам.

Компания считает претензии Нонны Гаприндашвили необоснованными.

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