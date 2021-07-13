Гарри Каспаров занял последнюю строчку на международном шахматном турнире

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13 июля 2021, 17:34

В Загребе состоялся третий этап шахматной серии Grand Chess Tour. Победу одержал гроссмейстер Максим Вашье-Лаграва из Франции.



Советский и российский шахматист Гарри Каспаров, завершивший карьеру, не смог играть на равных с чемпионами и занял в турнирной сетке последнюю строчку. Каспаров ещё до начала игры сказал, что от него не нужно ничего ждать. - В настоящее время мне удаётся хорошо организовывать спортивные мероприятия, нежели принимать участие в них. Присутствую здесь больше для удовольствия, - предупредил тринадцатый чемпион мира по шахматам. Тем не менее, Каспаров очень тяжело переживал проигрыш. В первый день турнира он заработал только пол очка, сыграв вничью с Александром Грищуком из России. Во второй день также не было ни одной победы.



Провалы гроссмейстера можно списать на возраст. Его соперники на 10, 20 лет моложе. В прошлом году он смог занять лишь восьмое место во время турнира в Сент-Луисе. 58-летний игрок соревновался с мощными шахматистами. В этом году Каспаров также планирует принять традиционное участие в Сент-Луисе. Однако больших надежд на его победу никто не питает. Гарри Кимовичу придётся соревноваться с нынешними лидерами, которые уже неоднократно доказывали своё превосходство.



Легендарный шахматист ушёл из спорта в 2005 году, чтобы посвятить себя политике. Был членом оппозиционных движений, руководил Объединённым гражданским фронтом.





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