Издание Avia.pro: Россия может «немедленно» атаковать ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса

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28 декабря 2021, 16:21 Источник: Avia.pro

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Россия может «немедленно» атаковать Вооруженные силы Украины, если они пойдут в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз появился на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro процитировало вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, который отметил, что Москва «не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины». При этом сенатор напомнил «провокаторам», находящимся, по его словам, «и внутри, и вовне» соседней страны, что осенью 2009 года в российский закон «Об обороне» «были внесены серьезные поправки».

«Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», — указал Косачев.

Авторы портала, основываясь на высказывании парламентария, предрекли, что Россия может «немедленно» атаковать ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса. Возможности группировки, сконцентрированной в районе украинских границ, позволяют дать подобный ответ, полагают журналисты.

Ранее сегодня сообщалось, что американский журнал Forbes назвал полет двух авиаразведчиков США над Украиной «заявлением администрации Байдена» Москве.

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