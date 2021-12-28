Forbes назвал полет двух авиаразведчиков США над Украиной «заявлением администрации Байдена» России

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28 декабря 2021, 15:43 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Полет двух авиаразведчиков Соединенных Штатов над Украиной стал «заявлением администрации Байдена» Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Накануне в небе над Восточной Украиной были замечены принадлежащие США самолет наземного наблюдения E-8C и самолет-шпион RC-135V. Журнал Forbes предположил, что в рамках проведенной воздушной миссии осуществлялся сбор сведений о войсках РФ, сконцентрированных около границ соседней страны.

Издание отмечает, что E-8 и RC-135 способны хорошо взаимодействовать между собой. Первое воздушное судно обнаруживает танки и другую боевую технику, вторая машина анализирует полученные данные.

В процитированном материале обращается внимание на то, что американское командование не приказало своим экипажам выключить транспондеры. Пентагон хотел, чтобы Москва узнала о маневрах его самолетов-разведчиков, сделали вывод в Forbes.

«Эта миссия была чем-то большим, чем попытка слежки за русскими войсками. Это было заявление администрации Байдена российской стороне», — указывает журнал.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что РФ готовит «вторжение» на украинскую территорию. Власти России подобные обвинения опровергают.

Ранее во вторник сообщалось, что киевский эксперт Андрей Золотарев озвучил точку зрения, по которой Москва способна «устроить Армагеддон» на Украине без военных действий.

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