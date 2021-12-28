Портал Avia.pro: Россия может развернуть в Черном и Средиземном морях сотни гиперзвуковых ракет, если Украину примут в НАТО

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28 декабря 2021, 15:08 Источник: Avia.pro

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может развернуть в Черном и Средиземном морях сотни своих гиперзвуковых ракет в случае предоставления Украине членства в Североатлантическом альянсе. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад российский МИД обнародовал проекты соглашений с Соединенными Штатами и НАТО. В данных документах, в частности, предлагается отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении.

Как пишет портал Avia.pro, если Запад не пойдет навстречу РФ и примет Киев в альянс, Москва в качестве ответной меры может разместить в акваториях Черного и Средиземного морей сотни гиперзвуковых ракет. Данный шаг позволил бы «полностью блокировать потенциальную угрозу со стороны НАТО и США», отмечает сайт.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Андрей Золотарев высказал мнение, согласно которому Россия способна «устроить Армагеддон» на Украине без войны.

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