Появилось видео уничтожения военными Украины лейтенанта Республиканской гвардии ДНР

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28 декабря 2021, 12:45

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Появилось видео, где запечатлено уничтожение украинскими военными лейтенанта Республиканской гвардии самопровозглашенной ДНР. Ролик некоторое время назад был размещен на YouTube-канале Donbass Today.

На выложенных кадрах можно увидеть, как выпущенный снаряд убивает человека. Согласно информации, опубликованной в интернете, это лейтенант Республиканской гвардии ДНР.

Когда и в каком районе Донбасса сделана запись, не уточняется.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший командир ополчения Игорь Стрелков допустил, что киевские силы могут по указанию американцев напасть на ДНР и ЛНР в конце следующего месяца.

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