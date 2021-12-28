Стрелков: войска Киева могут по указанию США напасть на республики Донбасса в конце января

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28 декабря 2021, 10:12

Украинские танки, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киевские войска могут по указанию Соединенных Штатов напасть на самопровозглашенные республики Донбасса в конце января. Такой вариант развития событий допустил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР.

Как напомнил Стрелков, некоторое время назад американский телеканал CNN передал, что у властей США есть четыре недели для предотвращения «вторжения» России на Украину.

«А четыре недели — это двадцатые числа января... То есть высока вероятность, что через четыре недели скажут “Фас” и в атаку укры пойдут», — отметил экс-командир на видео, размещенном на его YouTube-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Игорь Коротченко озвучил прогноз, по которому Киев «получит операцию со стороны России по принуждению к миру» в случае наступления на ДНР и ЛНР.

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