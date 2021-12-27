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Военный аналитик Коротченко: если Украина нападет на ДНР и ЛНР, «она получит операцию со стороны России по принуждению к миру»

, 14:45 Источник: «ПолитНавигатор»

Военный аналитик Коротченко: если Украина нападет на ДНР и ЛНР, «она получит операцию со стороны России по принуждению к миру»
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Если Киев нападет на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, то «получит операцию со стороны России по принуждению к миру». Соответствующий прогноз озвучил отечественный военный аналитик Игорь Коротченко.

«По моему экспертному мнению, если Украина предпримет попытку зачистки Донбасса, она получит операцию со стороны России по принуждению к миру», — отметил Коротченко.

Согласно его точке зрения, за последнее время киевские власти получили «достаточно сигналов» об ответе Москвы в случае наступления украинских войск в Донбассе.

Ранее в понедельник сообщалось, что внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предрек «грандиозное поражение» армии РФ, если она перейдет границу соседней страны.

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