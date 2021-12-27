Арестович предсказал «грандиозное поражение» армии России, если она перейдет границу с Украиной

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27 декабря 2021, 12:31

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса украинского президента, предсказал «грандиозное поражение» армии России в случае перехода границы соседней страны. Соответствующий прогноз Арестович высказал в разговоре со СМИ.

По словам советника, сконцентрированная у государственных рубежей российская группировка «недостаточно совершенна для того, чтобы нанести Украине военное поражение». Если армия РФ перейдет границу, она потерпит «грандиозное поражение», полагает собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее в понедельник, американский портал Military Watch указал, что в случае войны силы Москвы могут уничтожить украинскую ПВО в течение 24 часов.

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