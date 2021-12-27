Military Watch: в случае войны армия России может уничтожить ПВО Украины за 24 часа

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27 декабря 2021, 10:35 Источник: «ПолитРоссия»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Если разгорится вооруженный конфликт, армия Российской Федерации может уничтожить противовоздушную оборону Украины за 24 часа. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в американском сегменте интернета.

«Способность российских ВКС быстро установить господство в небе над Украиной стала бы ключевым фактором, поскольку он открыл бы путь к дальнейшим наземным операциям», — пишет о вероятной будущей войне между двумя странами портал Military Watch.

Сайт отмечает, что из-за «огромного дисбаланса сил в авиации» киевской стороне «придется в значительной степени полагаться» на свои системы противовоздушной обороны. При этом ресурс предрек, что из-за значительного технологического разрыва между противниками украинская ПВО может быть уничтожена в течение суток.

Ранее в понедельник сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Делягин заявил о «реальной угрозе» нападения Киева на РФ в феврале-марте 2022 года.

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