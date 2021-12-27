Депутат Госдумы Делягин заявил о «реальной угрозе» нападения Украины на Россию в феврале-марте 2022 года
27 декабря 2021, 08:40
Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил о «реальной угрозе» нападения Украины на Российскую Федерацию в феврале-марте 2022 года. С таким предупреждением отечественный парламентарий выступил в эфире своего YouTube-канала.
«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят…. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — отметил Делягин.
Согласно точке зрения представителя Госдумы, киевские власти могут решиться на агрессию против соседней страны в связи с неблагополучной ситуацией внутри Украины.
Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Евгений Сатановский допустил вероятность американского ядерного удара по территории РФ через Северный полюс.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.