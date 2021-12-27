Депутат Госдумы Делягин заявил о «реальной угрозе» нападения Украины на Россию в феврале-марте 2022 года

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27 декабря 2021, 08:40

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил о «реальной угрозе» нападения Украины на Российскую Федерацию в феврале-марте 2022 года. С таким предупреждением отечественный парламентарий выступил в эфире своего YouTube-канала.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят…. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — отметил Делягин.

Согласно точке зрения представителя Госдумы, киевские власти могут решиться на агрессию против соседней страны в связи с неблагополучной ситуацией внутри Украины.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Евгений Сатановский допустил вероятность американского ядерного удара по территории РФ через Северный полюс.

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