Мурашко выразил надежду на завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что для победы над пандемией COVID-19 необходимо участие каждого человека. По словам главы ведомства, хочется верить, что она закончится в следующем году.
Михаил Мурашко подчеркнул, что нельзя допустить создания ложного впечатления, что "сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде". По словам руководителя Минздрава, для победы над коронавирусом каждый человек должен поучаствовать в сложном процессе борьбы.
Мурашко уточнил, что профилактическое направление сейчас самое главное.
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