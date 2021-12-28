В России за сутки выявили 21 922 случая заражения COVID-19

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28 декабря 2021, 11:38

анализ крови, pixabay.com

В России впервые с конца сентября зарегистрировали менее 22 тысяч (21 922) случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 496 (6,8%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 10 437 152 случая заболевания коронавирусом.

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