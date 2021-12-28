Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон»

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28 декабря 2021, 10:23 Источник: РИА "Новости"

тест на COVID-19, pixabay.com

Во Вьетнаме зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон". Соответствующую информацию предоставили во вторник журналисты со ссылкой на местный минздрав.

Согласно последним данным, заражение штаммом COVID-19 "омикроном" выявили у человека, который 19 декабря прибыл в Ханой из Соединенного Королевства. Человек сдал тест на коронавирус в аэропорту Нойбай. Результат оказался положительным, после чего гражданина отвезли в военный госпиталь.

Впоследствии пациенту сделали секвенирование ДНК, по результатам которого было установлено, что он заразился разновидностью SARS-CoV-2 "омикрон".

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