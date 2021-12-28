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Мясников предположил, что волна заболеваемости штаммом «омикрон» в России начнется во второй половине января

, 07:50 Источник: Telegram

Мясников предположил, что волна заболеваемости штаммом «омикрон» в России начнется во второй половине января
тесты на COVID-19, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 28 декабря, рассказал на своей страничке в соцсети об ориентировочных сроках начала волны заражения штаммом коронавируса "омикрон" на территории России.

Александр Мясников подчеркнул, что в Европе ожидают, что бурный рост заболеваемости штаммом COVID-19 "омикрон" продлится до середины января 2022 года. Врач предположил, что после этого подъем начнется и в Российской Федерации.

Медик также обратил внимание на то, что волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и Европе по какой-то причине "движутся в противофазе".

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