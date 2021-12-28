Депутат Рады Гончаренко заявил, что Зеленский боится Кадырова

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28 декабря 2021, 09:52 Источник: URA.RU

MFA Russia, globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский боится главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего в ходе своей пресс-конференции о возможном присоединении Украины к России.

Рамзан Кадыров сказал, что если Владимир Зеленский со своим офисом продолжит антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России. Это было 26 декабря. Власти Украины никак не прокомментировал слова главы Чечни.

Депутат Рады Алексей Гончаренко на своем youtube-канале рассказал, что президент Украины не ответил на высказывание главы Чечни о необходимости присоединения Украины к России из-за страха перед Кадыровым,- сообщает URA.RU.

Гончаренко объяснил молчание Украины тем, что Зеленский запретил всем говорить о внешнеполитической ситуации. Депутат Рады уточнил, что международной политике говорит сам Зеленский, премьер-министр и министр иностранных дел. "У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может, это у Зеленского ещё есть тот страх, он же когда-то извинялся", — сказал Гончаренко, имея в виду извинения перед Кадыровым.

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