Кадыров: если Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к России

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26 декабря 2021, 22:17 Источник: РИА Новости

MFA Russia, globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье во время своей пресс-конференции высказал мнение о присоединении Украины к России. По словам Кадырова, если Владимир Зеленский со своим офисом продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.

Чеченский лидер сказал так: "Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране".

Кадыров полагает: "Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение". Глава Чечни заявил о готовности решить украинскую проблему. "Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы.... Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения",- объяснил он свою точку зрения.

Кадыров считает, что Запад заинтересован поставить на Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. Он уверен, что Путин этого не позволит. "А мы - пехота, готовы выехать и выполнить приказ без проблем",- отметил Кадыров. "Целостность, безопасность государства и нашего народа - важнее всего",- заключил Рамзан Кадыров.

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