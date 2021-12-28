Аргументы Недели В мире 13+

Журналист Рогаткин опубликовал видео уничтожения спецназом России нефтезавода сирийских боевиков барражирующими снарядами

, 09:32

Журналист Рогаткин опубликовал видео уничтожения спецназом России нефтезавода сирийских боевиков барражирующими снарядами
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Журналист Александр Рогаткин опубликовал видео уничтожения спецназом России нефтезавода сирийских боевиков барражирующими снарядами. Ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале студии Рогаткина.

«Силы специальных операций ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов уничтожили нефтеперерабатывающий заводик сирийских боевиков в провинции Хама», — говорится в описании видео.

Когда были сделаны данные кадры, не уточняется.

Ранее во вторник сообщалось, что Израиль атаковал ракетами территорию сирийской провинции Латакия. Согласно имеющейся информации, целью удара стала контейнерная площадка в торговом порту.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим

Утром во вторник, 28 декабря, поступила информация о том, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Происшествия

В мире