Журналист Рогаткин опубликовал видео уничтожения спецназом России нефтезавода сирийских боевиков барражирующими снарядами

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28 декабря 2021, 09:32

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Журналист Александр Рогаткин опубликовал видео уничтожения спецназом России нефтезавода сирийских боевиков барражирующими снарядами. Ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале студии Рогаткина.

«Силы специальных операций ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов уничтожили нефтеперерабатывающий заводик сирийских боевиков в провинции Хама», — говорится в описании видео.

Когда были сделаны данные кадры, не уточняется.

Ранее во вторник сообщалось, что Израиль атаковал ракетами территорию сирийской провинции Латакия. Согласно имеющейся информации, целью удара стала контейнерная площадка в торговом порту.

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