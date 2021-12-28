Журналист Рогаткин опубликовал видео уничтожения спецназом России нефтезавода сирийских боевиков барражирующими снарядами
28 декабря 2021, 09:32
Журналист Александр Рогаткин опубликовал видео уничтожения спецназом России нефтезавода сирийских боевиков барражирующими снарядами. Ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале студии Рогаткина.
«Силы специальных операций ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов уничтожили нефтеперерабатывающий заводик сирийских боевиков в провинции Хама», — говорится в описании видео.
Когда были сделаны данные кадры, не уточняется.
Ранее во вторник сообщалось, что Израиль атаковал ракетами территорию сирийской провинции Латакия. Согласно имеющейся информации, целью удара стала контейнерная площадка в торговом порту.
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