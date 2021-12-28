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Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим

, 07:08 Источник: Государственное телевидение Сирии

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим
авиабаза Хмеймим в Сирии, Kremlin Pool/Global Look Press

Утром во вторник, 28 декабря, поступила информация о том, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.

Атака произошла сегодня около 3.21 по местному времени (4.21 по Москве). Отмечается, что ракеты были направлены со стороны Средиземного моря. Их целью была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии.

Подчеркивается, что на месте падения снаряда  произошел пожар. Уточняется, что был нанесен существенный материальный ущерб.

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Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим

Утром во вторник, 28 декабря, поступила информация о том, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.

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