Утром во вторник, 28 декабря, поступила информация о том, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.
Атака произошла сегодня около 3.21 по местному времени (4.21 по Москве). Отмечается, что ракеты были направлены со стороны Средиземного моря. Их целью была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии.
Подчеркивается, что на месте падения снаряда произошел пожар. Уточняется, что был нанесен существенный материальный ущерб.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.