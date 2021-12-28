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28 декабря 2021, 07:08 Источник: Государственное телевидение Сирии

авиабаза Хмеймим в Сирии, Kremlin Pool/Global Look Press

Утром во вторник, 28 декабря, поступила информация о том, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.

Атака произошла сегодня около 3.21 по местному времени (4.21 по Москве). Отмечается, что ракеты были направлены со стороны Средиземного моря. Их целью была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии.

Подчеркивается, что на месте падения снаряда произошел пожар. Уточняется, что был нанесен существенный материальный ущерб.

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