Израиль и Иран устраивают учения, угрожая друг другу

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27 декабря 2021, 11:07 Источник: Коммерсантъ

Учения Корпуса стражей исламской революции. Декабрь, 2021. Фото: GlobalLookPress

На прошедшей неделе Корпус стражей исламской революции устроил учения, во время которых был смоделирован удар по израильскому атомному реактору. Командующий КСИР Хосейн Салами заявил, что «в этих учениях был очень четкий посыл: серьезный, реальный».

В эфире гостелеканала Салами отметил: «Это было предупреждением властям сионистского режима относительно угроз». Он также добавил, что «разница между реальными операциями и военными учениями — это всего лишь изменение углов пуска ракет».

Ранее действительно появилась информация о том, что израильтяне собираются устроить репетицию атаки на ядерные объекты Ирана. Масштабные учения над Средиземным морем запланированы на весну следующего года. Израильская авиация будет отрабатывать удары на расстояние более 1 тыс. км. Власти Израиля утверждают, что не будут ни у кого просить разрешение, даже у американцев.

Россию беспокоит, что одной из территорий противостояния между Ираном и Израилем стала Сирия.

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