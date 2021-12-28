Аргументы Недели В мире 13+

Премьер-министр Франции Кастекс сравнил пандемию COVID-19 с «бесконечным фильмом»

, 09:07 Источник: ТАСС

Премьер-министр Франции Кастекс сравнил пандемию COVID-19 с «бесконечным фильмом»
Париж, pixabay.com

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что население страны устало от пандемии COVID-19, которая продолжается уже два года. Политик сравнил эпидемию с фильмом, который "никогда не кончается".

Жан Кастекс, представляя журналистам в понедельник, 27 декабря, новые меры правительства в связи с усиливающейся пятой волной пандемии коронавируса нового типа, также выразил удовлетворение активным развитием кампании вакцинации на территории Франции.

К настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата против COVID-19 в стране получили 91% граждан.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим

Утром во вторник, 28 декабря, поступила информация о том, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Происшествия

В мире