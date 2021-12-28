Премьер-министр Франции Кастекс сравнил пандемию COVID-19 с «бесконечным фильмом»

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28 декабря 2021, 09:07 Источник: ТАСС

Париж, pixabay.com

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что население страны устало от пандемии COVID-19, которая продолжается уже два года. Политик сравнил эпидемию с фильмом, который "никогда не кончается".

Жан Кастекс, представляя журналистам в понедельник, 27 декабря, новые меры правительства в связи с усиливающейся пятой волной пандемии коронавируса нового типа, также выразил удовлетворение активным развитием кампании вакцинации на территории Франции.

К настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата против COVID-19 в стране получили 91% граждан.

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