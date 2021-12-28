Avia.pro: американский самолет-разведчик появился в небе над Донбассом и вошел в зону идентификации ПВО ДНР и ЛНР

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28 декабря 2021, 09:01 Источник: Avia.pro

Самолет, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Разведывательный самолет Соединенных Штатов появился в небе над Донбассом и вошел в зону идентификации противовоздушной обороны ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад над Донбассом был замечен американский самолет. Сайт отмечает, что в ходе своего полета осуществлявшая разведку машина вошла в зону идентификации ПВО ДНР и ЛНР, приблизившись к их границам на расстояние около 40 километров.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, военный эксперт Игорь Коротченко высказал прогноз, согласно которому Украина «получит операцию со стороны России по принуждению к миру» в случае нападения на республики Донбасса.

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