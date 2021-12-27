Sina: «НАТО очень боялось», что Россия атакует французский ракетный эсминец FS Auvergne в Черном море

«НАТО очень боялось», что Российская Федерация атакует французский ракетный эсминец FS Auvergne в Черном море. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Некоторое время назад в акваторию Черного моря зашел корабль FS Auvergne. Портал Sina пишет, что на поддержку французского фрегата с воздуха было отправлено несколько истребителей Североатлантического альянса, которые, сменяя друг друга, кружили рядом с судном. Это происходило даже в те моменты, когда рядом с FS Auvergne не находились российские силы, указывает сайт.
«НАТО очень боялось, что французский военный корабль может быть атакован Россией», — отмечает Sina.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Виктор Баранец заявил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» может превратить американский авианосец в «гигантское братское кладбище».
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