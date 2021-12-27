Виктор Баранец: российский гиперзвуковой «Циркон» может превратить авианосец США в «гигантское братское кладбище»

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может превратить авианосец Соединенных Штатов в «гигантское братское кладбище». Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
Специалист в разговоре со СМИ назвал «Циркон» «идеальным», «высокоточным» оружием, которое «летает с сумасшедшей скоростью».
«На авианосцах экипаж — 4-5 тысяч, и российская ракета может превратить его в гигантское братское кладбище», — указал Баранец.
Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Евгений Сатановский допустил вероятность американского ядерного удара по территории РФ через Северный полюс.
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