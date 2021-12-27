Украинский эксперт Бортник заявил о неспособности Запада противостоять «напору» России

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27 декабря 2021, 15:08 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что западные страны не в состоянии противостоять российскому «напору» ни в военном, ни в экономическом плане.

«В военном плане России они мало что могут противопоставить, особенно в Европе. А в дипломатическом и экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал»,- высказал он.

Бортник считает, что приход к власти в США Джо Байдена и уход канцлера Германии Ангелы Меркель ослабили Запад, который к настоящему моменту испробовал все возможные способы воздействия на Россию. Также он уверен, что отключение Москвы от международной системы SWIFT, скорее всего, ударит по миллиардам западных инвестиций. Эксперт считает, что главная задача Украины на фоне этих ситуаций заключается в том, чтобы не превратиться в площадку для боевых действий.

«… украинские политики должны быстро найти компромиссные модели, предложить что-то такое, что было бы интересно и России, и западным партнерам, и частично учитывало наши интересы»,- пояснил он.

Наилучшим вариантом для Киева Бортник назвал «внеблоковый статус», иначе Украина всегда будет находиться на линии фронта и рисковать миллионами человеческих жизней.

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