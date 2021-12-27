Американский профессор Латам назвал Россию «великой державой», обладающей «мягкой силой»

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27 декабря 2021, 11:59 Источник: The Hill

Кремль, фото: pixels.com

Профессор, преподаватель колледжа Макалестер Эндрю Латам написал в своей статье, что спустя тридцать лет после распада СССР Россию продолжают воспринимать в качестве «несостоявшегося государства», хотя она уже «играет далеко не эпизодическую роль» на международной арене.

«Россия однозначно заслуживает статуса великой державы – страны, обладающей как сильными инструментами национальной власти, так и желанием их использовать для влияния на мировую политику»,- отметил эксперт.

Латам добавил, что Россия давно перестала быть «геополитической мусорной корзиной», какой ее считали в постсоветскую эпоху. По его словам, со времени распада СССР страна не только провела радикальную модернизацию ядерных и обычных вооружений, но и достигла успехов в развитии «мягкой силы», разработав огромный арсенал инструментов для создания образа «доброжелательного государства и привлечения политической поддержки».

Также автор напомнил о гуманитарной помощи, которую предоставляет Москва, списывая долги и обеспечивая безопасность через международные организации, например, ОДКБ.

«Наконец Россия активно продвигает идею о существовании жизнеспособных альтернатив вырождающейся западной демократии»,- продолжил он.

Профессор считает, что любая американская стратегия должна учитывать силу России, и только после принятия этого факта США смогут сделать шаг на встречу стратегической ясности.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может превратить авианосец Соединенных Штатов в «гигантское братское кладбище».

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