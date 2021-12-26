На Украине беременных и женщин с малолетними детьми поставят на воинский учет

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26 декабря 2021, 14:33

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что теперь под воинский учет в стране попадут беременные и женщины с маленькими детьми.

В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Facebook, говорится, что, как и в случае с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья обязанных нести военную службу женщин и семейные обстоятельства.

«До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете»,- уточнили в управлении.

Также известно, что в список отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету, входит 35 направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Перечень будет сокращаться.

Ранее журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что российская армия понесет «невосполнимые потери» в случае «вторжения» на территорию Украины.

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